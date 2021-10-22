В Харькове – 872 новых случая заболевания коронавирусом. По состоянию на 22 октября в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 1 059 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 192 512 случаев заболевания COVID-19, 26 897 человек находятся под медицинским наблюдением, 160 838 пациентов выздоровели, 4 451 - умер.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22 октября в Украине зафиксировано 23 785 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 2 725 385 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 63 003 человека умерли, 2 361 365 - выздоровели.