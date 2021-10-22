Как звучит инклюзивный театр? За счет коллективного финансирования команда театральной студии для подростков с ментальной инвалидностью всего за три дня собрала деньги на электропианино. И решила на этом не останавливаться: на очереди – тубы и чайм-бары.

Все занятия бесплатны

Для работы над спектаклем не хватает инструментов



Как поддержать уникальный проект?

Команда театральной студии для подростков с ментальной инвалидностью «Халабуда» популяризирует инклюзивное искусство в Харькове. И чтобы показывать свои представления широкой аудитории, запустила краудфандинговую кампанию для закупки мобильных музыкальных инструментов.«Халабуда» работает в Харькове с 2018 года. В хабе проходят занятия для подростков, которые помогают им общаться, заниматься творчеством и побуждают к развитию – это арт-терапия, коммуникативные игры, настольные игры, скетчинг, плейбек-театр и английский язык. Также проводятся консультации с психологами.С 2020 года в хабе приступили к занятиям в инклюзивной студии, где подростки с упоением отдаются занятиям разными формами театрального искусства. Все уроки бесплатны, поэтому оргкоманда постоянно ищет ресурсы для содержания и возможности для усиления способности студии.Первым спектаклем студии стала сказка «Цветной котенок» режиссера Натальи Федак, хореограф Ирины Авдеевой и музыкального режиссера Оксаны Лебединской, – рассказывает организатор студии Наталья Шевченко. По ее словам, роли в спектакле исполняли подростки и молодежь с различными формами инвалидности. В ходе подготовки представления они существенно расширили свой круг общения, улучшили коммуникативные навыки, реализовали таланты на сцене и почувствовали себя важной частью общества.– Сейчас коллектив начинает работу над новой сказкой. Спектакль будет создаваться путем исследований, а также творческих, музыкальных, хореографических лабораторий, методик спектакля и плейбек-театра, – поделилась планами Наталья Шевченко.Но для работы над спектаклем нужны музыкальные инструменты: электропианино, благодаря которому педагоги смогут подстроиться под особенности актеров с ментальной инвалидностью – особенности восприятия ритма и высоты звука, скорость движений и т. д., а также перкуссионных инструментов – таких, как тубы и чайм-бары.– В занятиях наши педагоги используют орф-подход, в котором сочетаются музицирование, пение и танцы. Типичные музыкальные инструменты, используемые при этом подходе очень дорогие. Мы нашли альтернативу – набор чайм-баров, – говорит Наталья Шевченко. – Чайм-бары похожи на ксилофоны, но в них каждая нота расположена на отдельном бруске – таким образом на одном наборе смогут одновременно играть до восьми человек. Так коллектив студии сможет создавать музыкальные ансамбли и небольшие музыкальные оркестры с подростками, которые во время спектаклей будут создавать оригинальное музыкальное оформление.Чтобы приобрести специальные музыкальные инструменты, которые подойдут для нужд молодежи с ментальной инвалидностью и будут простыми в использовании, команда решила запустить краудфандинговую кампанию для сбора средств на инструменты на платформе «Мое мiсто».– Сначала команда собирала средства на покупку пианино. Удалось собрать за три дня. Такой ход событий вдохновил, и на следующей неделе была запущена новая кампания «Как звучит инклюзивный театр» для приобретения набора чайм-баров, тубусов и чехлов к ним, на которые необходимо десять тысяч гривен. Эти деньги уже тоже удалось собрать, – рассказывает коммуникационный менеджер платформы «Мое мiсто» Людмила Никитина.Кстати, продвижение кампании по сбору средств решили поддержать коллеги по плейбек-театру «Живое зеркало», которые организовали перформанс The White Rabbit. Все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут в поддержку краудфандингового проекта.