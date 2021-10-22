Одним из наиболее серьезных проявлений повышенного уровня холестерина является критическая ишемия конечностей.

По данным отделения хирургии Калифорнийского университета в Сан-Франциско, критическая ишемия конечностей говорит о патологическом состоянии артерий (чаще всего в ногах), вызванном их закупоркой холестериновыми отложениями, которые заметно сокращают приток крови. Подобное нарушение кровообращения конечностей чревато развитием опасных нарушений – одним из признаков данной проблемы становится боль в ногах. Нередко такая боль заставляет человека просыпаться по ночам.«Ночные боли в спокойном состоянии – один из «говорящих» симптомов ишемии нижних конечностей: они, как правило, уменьшаются, если опустить больную ногу или встать с кровати. В тяжелых случаях боль становится постоянной и состояние не улучшается даже при опускании пораженной конечности», - рассказали специалисты.Медики предупреждают, что данная проблема с ногами, вызываемая повышенным холестерином, является очень серьезным и потенциально опасным нарушением, требующим обращения к врачу. Другими ее знаками являются зябкость в ногах, потеря чувствительности, бледность кожи в горизонтальном положении конечности и значительное покраснение, когда она опускается. Если симптомы наблюдается в течение 14 дней, это почти наверняка будет означать ишемию ног.Обратившись к врачу, будет необходимо выполнить анализ крови. Если он подтвердит наличие высокого уровня холестерина, медработники дадут рекомендации по снижению: обычно требуются определенные изменения в питании, образе жизни, нередко – прием лекарств (статинов).