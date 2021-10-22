Харьковчанам обещают экологически чистую, свободную от антибиотиков курятину и индюшатину от фермеров. Выпускаться она будет под местным региональным брендом. Как намерены внедрять европейские стандарты на мелких и средних производствах?

Сомневаешься в качестве продукта – жалуйся

На производстве необходим самоконтроль

Птица без антибиотиков – пока в планах



Когда появится чистая фермерская курочка

В СМИ нередко появляется информация о пострадавших от некачественных продуктов. В частности, можно вспомнить нашумевшую историю об отравлении большого количества посетителей, в том числе детей, в харьковских ресторанах японской кухни.– Я лично участвовал в проверках, лично составлял протокол, – рассказывает заместитель начальника отдела Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области Валерий Сытников. – Главным инспектором Харьковщины было вынесено решение о приостановке работы этих заведений. Суд подтвердил наши требования, и данные субъекты хозяйствования в дальнейшем не смогли работать. С ними был разорван договор аренды и сейчас там осуществляет деятельность другой субъект хозяйствования.Виновные были оштрафованы.– Одному ФЛП пришлось заплатить в казну государства 114 тысяч гривен, другому – 264 тысячи. Это маячок для других операторов рынка, что нужно придерживаться требований законодательства, – отметил Валерий Сытников.Однако на период карантина Кабмин принял постановления о приостановке плановых проверок субъектов хозяйствования, оставив, в частности, для Госпродпотребслужбы лишь плановые проверки с высокой степенью риска – а их не так уж много. Тогда как все остальные степени риска – низкий, средний, незначительный – сейчас планово не проверяются.– Однако остаются внеплановые проверки, которые проводятся по жалобам потребителей, по заявлениям самих субъектов хозяйствования – кто-то хочет получить эксплуатационное разрешение, кто-то планирует отправлять продукцию на экспорт, а кто-то просто желает проверить, соответствует ли она нормам, – продолжает Валерий Сытников.Всего за три квартала этого года проведено 410 проверок, из них всего одна плановая.– Есть предприятия, на которых по результатам лабораторных исследований выявляется несоответствии продукции, например, она неправильно маркирована либо вместо масла в упаковке находится спред. За такие нарушения предусмотрены очень большие штрафы, – рассказывает специалист. – Например, за отсутствие системы HACCP на производстве штраф для юридического лица составляет 30 размеров минимальной заработной платы, то есть180 тысяч гривен, а для ФЛП – 15 минималок, то есть 90 тысяч гривен. Штрафы большие и должны стимулировать операторов рынка применять все необходимые процедуры самоконтроля, что собственно и предусматривает HACCP.При этом Валерий Сытников отметил, что больше жалоб поступает в отношении среднего бизнеса – кафе, магазинов, супермаркетов. На производителей нарекания тоже есть, но по количеству они занимают третье-четвертое места.Сегодня вопрос безопасности украинской пищевой продукции неимоверно актуален, потому что Украина является частью европейского сообщества, мирового сообщества, Всемирной торговой организации. А безопасность пищевых продуктов – это одно из условий для интеграции в мировые и европейские структуры, отмечает директор Института животноводства НААН Украины Евгений Руденко.– Но, к сожалению, есть тут один сдерживающий момент – не все понимают, что это уже требование, от которого мы не сможем отказаться. И нам нужно просто двигаться в данном направлении независимо от того, о чем идет речь – о молоке, хлебе, мясе, яйцах или меде. Независимо от вида, продукция должна отвечать определенным условиям, – говорит директор Института животноводства.Для этого, по его словам, в Украине сделано немало.– У нас есть арбитражные лаборатории, которые аккредитованы в том числе и в Харькове. Есть адаптация всех государственных стандартов к европейским требованиям. Остается точка, которая должна завершить этот процесс – все производители продуктов питания должны присоединиться к стандартам и создавать условия для самоконтроля, – замечает Евгений Руденко.Однако многие из них воспринимают самоконтроль как страшную вещь, которая может помешать им вести бизнес.– Нет, самоконтроль – как раз та система ведения хозяйственной деятельности, которая поможет производить качественную продукцию, которая будет конкурентной, будет востребована на рынке, – говорит специалист. – Мы это внедряем в системах производства сырого молока, говядины, меда.Если говорить о безопасности продукции птицеводства, то основным трендом на сегодняшний день является потребление чистого мяса, без антибиотиков. Все внешние и внутренние стандартны начинают гармонизироваться в этом плане, поделился председатель правления Межрегионального союза птицеводов и кормопроизводителей Украины Вадим Шиян.– Союз птицеводов Украины , куда входят крупные агрохолдинги, определяющие рынок мяса птицы в Украине, уже сейчас работает над стандартом «Птица без антибиотиков». Пока он применяется в добровольном порядке – тестируется на этих самых предприятиях. В проект включены лидеры по производству мяса птицы, лаборатории и НИИ, работает в этом плане и Госпродпотребслужба. Мы смотрим, как пилотный проект будет протестирован на лидерах производства мяса птицы в Украине. Если он даст хороший результат, будем переходить с добровольных стандартов «Птица без антибиотиков» на государственный – «Фри антибиотик».Однако для мелкотоварного и среднетоварого производства добровольный контроль – большая проблема. Выйти на схему внедрения стандартов качества безопасности пищевых продуктов, особенно касательно применения антибиотиков – это достаточно серьезное, затратное дело.– Соответственно малый и средний бизнес, особенно фермерские хозяйства не располагают ни ресурсами, ни кадрами. То есть предпосылок для того, чтобы делать это самостоятельно, у них нет, – замечает Вадим Шиян.При поддержке международных донорских организаций сейчас разрабатывается специальная система, чтобы стандарты экологически чистого мяса птицы начали реализовываться и в фермерских хозяйствах.– В Харьковской области мы создали Центр поддержки животноводства и птицеводства,. который реализует компания «Фидлайф» и зооветеринарный центр по птицеводству на базе исследовательской станции в селе Борки. Эти организации, используя ресурс, полученный от международных доноров и опираясь на европейский опыт, будут работать с фермерскими мелкотоварными предприятиями, чтобы их продукция соответствовала стандартам пищевой безопасности, – продолжает Вадим Шиян.Все это должно вылиться в пилотный проект – первый кластер в Украине по птицеводству в малом и среднем бизнесе. Все, кто в него войдет, будут производить под единым харьковским брендом и продавать населению действительно экологически чистую продукцию птицеводства.– И тогда потребитель может быть уверен – вот эти фермерские хозяйства производят именно такое мясо птицы и продукты его переработки, – говорит Вадим Шиян. – Когда специальные технологии определяют качество и практически исключен человеческий фактор, тогда на выходе мы получаем действительно чистое безопасное мясо.