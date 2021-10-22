Харьковчанам обещают экологически чистую, свободную от антибиотиков курятину и индюшатину от фермеров. Выпускаться она будет под местным региональным брендом. Как намерены внедрять европейские стандарты на мелких и средних производствах?В СМИ нередко появляется информация о пострадавших от некачественных продуктов. В частности, можно вспомнить нашумевшую историю об отравлении большого количества посетителей, в том числе детей, в харьковских ресторанах японской кухни.
– Я лично участвовал в проверках, лично составлял протокол, – рассказывает заместитель начальника отдела Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области Валерий Сытников. – Главным инспектором Харьковщины было вынесено решение о приостановке работы этих заведений. Суд подтвердил наши требования, и данные субъекты хозяйствования в дальнейшем не смогли работать. С ними был разорван договор аренды и сейчас там осуществляет деятельность другой субъект хозяйствования.
Виновные были оштрафованы.
– Одному ФЛП пришлось заплатить в казну государства 114 тысяч гривен, другому – 264 тысячи. Это маячок для других операторов рынка, что нужно придерживаться требований законодательства, – отметил Валерий Сытников.
Сомневаешься в качестве продукта – жалуйся
Однако на период карантина Кабмин принял постановления о приостановке плановых проверок субъектов хозяйствования, оставив, в частности, для Госпродпотребслужбы лишь плановые проверки с высокой степенью риска – а их не так уж много. Тогда как все остальные степени риска – низкий, средний, незначительный – сейчас планово не проверяются.
– Однако остаются внеплановые проверки, которые проводятся по жалобам потребителей, по заявлениям самих субъектов хозяйствования – кто-то хочет получить эксплуатационное разрешение, кто-то планирует отправлять продукцию на экспорт, а кто-то просто желает проверить, соответствует ли она нормам, – продолжает Валерий Сытников.
Всего за три квартала этого года проведено 410 проверок, из них всего одна плановая.
– Есть предприятия, на которых по результатам лабораторных исследований выявляется несоответствии продукции, например, она неправильно маркирована либо вместо масла в упаковке находится спред. За такие нарушения предусмотрены очень большие штрафы, – рассказывает специалист. – Например, за отсутствие системы HACCP на производстве штраф для юридического лица составляет 30 размеров минимальной заработной платы, то есть180 тысяч гривен, а для ФЛП – 15 минималок, то есть 90 тысяч гривен. Штрафы большие и должны стимулировать операторов рынка применять все необходимые процедуры самоконтроля, что собственно и предусматривает HACCP.
При этом Валерий Сытников отметил, что больше жалоб поступает в отношении среднего бизнеса – кафе, магазинов, супермаркетов. На производителей нарекания тоже есть, но по количеству они занимают третье-четвертое места.
На производстве необходим самоконтроль
Сегодня вопрос безопасности украинской пищевой продукции неимоверно актуален, потому что Украина является частью европейского сообщества, мирового сообщества, Всемирной торговой организации. А безопасность пищевых продуктов – это одно из условий для интеграции в мировые и европейские структуры, отмечает директор Института животноводства НААН Украины Евгений Руденко.
– Но, к сожалению, есть тут один сдерживающий момент – не все понимают, что это уже требование, от которого мы не сможем отказаться. И нам нужно просто двигаться в данном направлении независимо от того, о чем идет речь – о молоке, хлебе, мясе, яйцах или меде. Независимо от вида, продукция должна отвечать определенным условиям, – говорит директор Института животноводства.
Для этого, по его словам, в Украине сделано немало.
– У нас есть арбитражные лаборатории, которые аккредитованы в том числе и в Харькове. Есть адаптация всех государственных стандартов к европейским требованиям. Остается точка, которая должна завершить этот процесс – все производители продуктов питания должны присоединиться к стандартам и создавать условия для самоконтроля, – замечает Евгений Руденко.
Однако многие из них воспринимают самоконтроль как страшную вещь, которая может помешать им вести бизнес.
– Нет, самоконтроль – как раз та система ведения хозяйственной деятельности, которая поможет производить качественную продукцию, которая будет конкурентной, будет востребована на рынке, – говорит специалист. – Мы это внедряем в системах производства сырого молока, говядины, меда.
Птица без антибиотиков – пока в планах
Если говорить о безопасности продукции птицеводства, то основным трендом на сегодняшний день является потребление чистого мяса, без антибиотиков. Все внешние и внутренние стандартны начинают гармонизироваться в этом плане, поделился председатель правления Межрегионального союза птицеводов и кормопроизводителей Украины Вадим Шиян.
– Союз птицеводов Украины , куда входят крупные агрохолдинги, определяющие рынок мяса птицы в Украине, уже сейчас работает над стандартом «Птица без антибиотиков». Пока он применяется в добровольном порядке – тестируется на этих самых предприятиях. В проект включены лидеры по производству мяса птицы, лаборатории и НИИ, работает в этом плане и Госпродпотребслужба. Мы смотрим, как пилотный проект будет протестирован на лидерах производства мяса птицы в Украине. Если он даст хороший результат, будем переходить с добровольных стандартов «Птица без антибиотиков» на государственный – «Фри антибиотик».
Когда появится чистая фермерская курочка
Однако для мелкотоварного и среднетоварого производства добровольный контроль – большая проблема. Выйти на схему внедрения стандартов качества безопасности пищевых продуктов, особенно касательно применения антибиотиков – это достаточно серьезное, затратное дело.
– Соответственно малый и средний бизнес, особенно фермерские хозяйства не располагают ни ресурсами, ни кадрами. То есть предпосылок для того, чтобы делать это самостоятельно, у них нет, – замечает Вадим Шиян.
При поддержке международных донорских организаций сейчас разрабатывается специальная система, чтобы стандарты экологически чистого мяса птицы начали реализовываться и в фермерских хозяйствах.
– В Харьковской области мы создали Центр поддержки животноводства и птицеводства,. который реализует компания «Фидлайф» и зооветеринарный центр по птицеводству на базе исследовательской станции в селе Борки. Эти организации, используя ресурс, полученный от международных доноров и опираясь на европейский опыт, будут работать с фермерскими мелкотоварными предприятиями, чтобы их продукция соответствовала стандартам пищевой безопасности, – продолжает Вадим Шиян.
Все это должно вылиться в пилотный проект – первый кластер в Украине по птицеводству в малом и среднем бизнесе. Все, кто в него войдет, будут производить под единым харьковским брендом и продавать населению действительно экологически чистую продукцию птицеводства.
– И тогда потребитель может быть уверен – вот эти фермерские хозяйства производят именно такое мясо птицы и продукты его переработки, – говорит Вадим Шиян. – Когда специальные технологии определяют качество и практически исключен человеческий фактор, тогда на выходе мы получаем действительно чистое безопасное мясо.