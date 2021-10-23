Областной организационно-методический центр культуры и искусства предлагает харьковчанам принять участие в создании выставки «Мистецький Харків 20-х років ХХ сторіччя». На выставке презентуют портреты знаковых деятелей культуры, которые сто лет назад работали и жили в особняке, где сейчас располагается ООМЦКИ. Задание для творцов – создать портреты в технике компьютерной графики.

На идею создать такую выставку вдохновило насыщенное творческое прошлое усадьбы. Областной центр культуры и искусства находится в историческом здании – в особняке, известном как городская усадьба купца Василия Стрекалова. Этот памятник архитектуры был возведен в 1910-1911 годах по проекту архитектора Владимира Владимирова. По словам заведующей отделом исследования и возрождения декоративно-прикладного искусства и выставочной деятельности ООМЦКИ Натальи Педан, 20-е годы ХХ века стали периодом наибольшей активности писателей, которые жили и работали в этом доме, вдохновлялись творческой атмосферой и создавали новую украинскую культуру того периода. В 1923-1926 годы здесь жил известнейший украинский кинорежиссер и писатель Александр Довженко, который в этот период работал художником-иллюстратором в харьковском издании «Известия ВУЦИК» – главным редактором издания был Василий Эллан-Блакитный. В этот период в особняке жили, гостили или бывали Юрий Яновский, Николай Бажан, Михаил Семенко, Степан Мельник, Василий Эллан-Блакитный, Николай Хвылевой, Владимир Сосюра, Майк Йохансен, Остап Вишня, Юрий Смолич, Павло Тычина, Петро Панч, Иван Кавалеридзе, Анатоль Петрицкий, Николай Мищенко, Иван Падалка.Выставка будет проходить в гостиной имени Александра Довженко.– Зал имени Александра Довженко был создан два года назад, – говорит Наталья Педан. – Изначально предполагалось, что первая выставка будет проходить в гостиной Довженко полгода, но эта идея понравилась. Теперь здесь проводятся экскурсии, квесты, а год назад мы создали в гостиной кинозал, где каждый четверг проходят кинопоказы. Мы хотим, чтобы зал по-прежнему был посвящением творчеству знаменитого писателя и режиссера.Работы уже поступают для рассмотрения, их авторы – в основном студенты, которые изучают творческие дисциплины. Организаторы выставки ждут поступления новых работ, в том числе учеников творческих школ, а также приглашают к активному участию всех желающих.Возраст участников конкурса не ограничивается, поэтому прикоснуться к истории и творческому процессу могут все. Портреты знаковых украинских писателей и поэтов должны быть созданы в технике компьютерной графики. Работы принимаются до конца октября, на выставке будут экспонироваться лучшие из них.Выставка «Мистецький Харків 20-х років ХХ сторіччя» откроется 26 октября и будет работать до 31 декабря.