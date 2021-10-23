Бизнес, особенно малый и средний, переживает не лучшие времена. Социально-экономический кризис, карантин, непомерные тарифы и другие факторы заставляют закрывать фирмы, сокращать работников и ограничивать целые направления в работе предприятий. Сложившуюся ситуацию обсудили в горсовете. За процессом наблюдали корреспонденты «Телеканала р1».

Бизнес страдает не только из-за кризиса, но и от недоразумений с городскими властями Харькова, сетуют предприниматели. Отсутствие коммуникации не позволяет решать насущные проблемы и просто создавать условия для того, чтобы бизнес жил, а не выживал. В частности, речь идет о взаимодействии с коммунальными предприятиями.– До настоящего времени, к сожалению, нет какого-то понятого, прозрачного алгоритма заключения договоров, – говорит заместитель председателя Ассоциации налогоплательщиков адвокат Валентин Спасибо. – То есть он где-то есть, наверное, но в открытом доступе не все имеют возможность его найти, а тем более – реализовать.Сейчас остро стоит вопрос о продлении договоров аренды земли с городом, то есть с коммунальными предприятиями. Впрочем, этот процесс затягивается.– Городская власть договоры не продлевает. В качестве причины указывает, что срок закончился, и все. А для чего это делается, непонятно, – отмечает председатель Харьковской городской организации профессионального союза предпринимателей Александр Ялпачик. – Мы бы хотели задать этот вопрос Игорю Александровичу Терехову и, наверное, директору Департамента земельных отношений. Почему люди остаются без работы?Поддержали предпринимателей и представители «Блока Светличной «Разом!». Депутаты блока уверены: в развитии бизнеса должна быть заинтересована прежде всего власть.– Каждая громада заинтересована в развитии микробизнеса, так как он решает множество социальных вопросов. Это и конкурентная цена для граждан, и трудоустройство людей. Мы все в этом заинтересованы. У нас есть коммунальное предприятие, которое приносит в бюджет города 19 миллионов гривен, а микробизнес – пусть меня поправят эксперты – порядка четырех миллиардов. И есть некий дисбаланс этих всех отношений, – замечает депутат горсовета, представитель Блока Светличной «Разом!» Максим Радченко.В горсовете проблемы бизнеса, похоже, считают не слишком важными, потому что выделили для их обсуждения крайне ограниченное время – всего час.Депутат городского совета от фракции Блока Светличной «Разом!» Максим Радченко считает такой подход недопустимым.– Такое ощущение, что нас встроили прямо в сценарий жестко регламентированного совещания, – говорит депутат. – А я хочу напомнить, что это, в первую очередь, экспертный совет, целью которого является общение и диалог. А в условиях жесткого регламента у нас просто не было возможности выработать какие-то вопросы.Продуктивно обсудить проблемы предпринимателей не удалось. Вероятно, у руководства города нет для этого ни времени, ни желания.– Координационный совет прошел непонятно. Изначально нам заявили, что он будет длиться час и вопросы, мол, не задавайте. Я считаю, что это должно проходить в диалоге. Люди должны разговаривать, озвучивать свои проблемы. И их должны слышать, – недоумевает депутат городского совета руководитель межфракционной депутатской группы «Бізнес разом» Анастасия Федорик. – Вопросы, которые были озвучены, тоже являются важными, но в итоге мы не поняли, как они будут в итоги делаться, кто их придумал. Мы не увидели самой стратегии развития предпринимательства.Когда вопросы предпринимателей будут решаться, непонятно. Попытки обсудить важные для бизнеса моменты прекращались секретарем горсовета Игорем Тереховым.– В принципе, реакции не было. Сказали, что я политизирую процесс, хотя это совершенно не так. В политическом процессе сегодня нет нашей фракции. Мы просто отстаиваем интересы микро- и малого бизнеса, который страдает в условиях экономического кризиса, экономических ограничений, пандемии. И тех двух тысяч гривен, о которых говорили, недостаточно, – считает Максим Радченко.Он заверил, что Блок Светличной и в дальнейшем будет отстаивать интересы предпринимателей Харькова. Это позволяет надеяться, что несмотря на все преграды со стороны города, проблемы бизнеса не будут замалчиваться и власть сделает больше шагов навстречу людям.