Кардиолог Азизхон Аскаров рассказал, какие факторы влияют на здоровье сердца.

По словам врача, особую роль в длительности срока жизни играет наследственная составляющая. Так, если в роду у человека были долгожители, то шансы продлить собственную жизнь существенно возрастают.Также важно вести здоровый образ жизни. Спортивные нагрузки должны быть умеренными, чтобы не допускать перегрузов сердечной мышцы и других систем организма. Наиболее полезными эксперт считает плавание, длительные пешие прогулки, гимнастика и командные виды спорта. Не менее важен отдых: спать следует не меньше семи часов в сутки.К вопросу питания следует подходить с точки зрения количества в пище необходимых витаминов и микроэлементов. Рацион следует обогатить калием, йодом, магнием, ликопином, кальцием и витамином С.Помимо этого, важен и психологический фактор. Жизнь здорового человека предполагает получение положительных эмоций, общение с людьми, которое доставляет удовольствие.— Это семья, друзья, общение в коллективе, занятия музыкой, искусством, чтение книг и получение новой информации. То есть человеку должно быть интересно жить, узнавать новое и созидать, — объяснил врач.