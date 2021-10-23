Скелеты в родовом шкафу, страстная мечта о море и зацикленное хождение поколений по кругу – в начале нового сезона Харьковский государственный академический театр кукол им. В. Афанасьева презентовал премьерный спектакль «Історія роду, який згубили марні надії, бойові півні та безпутні жінки».

Почему не сбылась мечта о земле обетованной

Что происходит с людьми?

Если род не помнит свою историю, он обречен



А до моря было лишь несколько шагов

Хосе Аркадио Буэндиа основал новый город и мечтал, что его Макондо будет самым счастливым городом на земле. Но случилось иначе – растянувшаяся на десятилетия война, банановая компания, превратившая людей в рабов, эпидемии.– Пьесу написали современные украинские драматурги Лена Лягушонкова и Екатерина Пенькова по мотивам латиноамериканских романов. В основном использованы темы из романов Маркеса, при этом все актуализировано в соответствии с реалиями Украины, – рассказывает руководитель литературно-драматургической части театра кукол Ольга Дорофеева. – В пьесе очень много аллюзий на то, что происходит сейчас в Украине. Показана жизнь довольно абстрактного небольшого городка – это может происходить и в Латинской Америке, и у нас. Наш спектакль – для взрослых и он довольно жесткий. Чтобы подчеркнуть те реалии, ту атмосферу, в которой живут персонажи, в спектакле довольно много, возможно, брутальных и вульгарных вещей. «Исторія роду» – это не четкая сюжетная линия, а бесконечная история, которая длится из поколения в поколение, преемственность одних и тех же влечений, больных навязчивых идей. Это зацикленная история рода, которая постоянно повторяется, и, вероятно, этот род обречен на исчезновение, вымирание. Вся пьеса пронизана такой атмосферой.По словам Ольги Дорофеевой, пьеса звучит очень современно. Работа драматургов была направлена на то, чтобы актуализировать, адаптировать к тому, как, возможно, и сейчас живут некоторые люди, дать возможность посмотреть на себя со стороны. В материале звучит и тема войны – тоже фанатичной, воинственной, насильственной идеи. И хотя в спектакле нет лобовых, откровенных параллелей с войной в Украине, но в стране, где идет война, подобные вещи, безусловно, звучат болезненно и перекликаются с тем, что происходит сейчас.– Лично для меня этот спектакль прежде всего о такой жизни и о таких людях, которые живут только влечением, ненавистью, агрессией. И об обреченности таких людей, семей и общества в целом, – отмечает Ольга Дорофеева.Спектакль поставила режиссер заслуженная артистка АР Крым Оксана Дмитриева.– Лена Лягушонкова и Екатерина Пенькова – потрясающие молодые украинские драматурги, с которыми интересно было работать, – говорит Оксана Дмитриева. – Они очень тонко чувствуют сегодняшнее время, поэтому классика звучит остро и, на мой взгляд, точно. Мне кажется, что произведения латиноамериканских писателей выглядят звучат в наших реалиях ярко. В пьесе поднимаются вопросы о том, что с нами происходит, почему в наших судьбах повторяются какие-то моменты, почему мы не исправляем ошибки. Мне кажется, для сегодняшнего дня это очень актуальное произведение.По словам Оксаны Дмитриевой, как и в любой работе, в процессе создания спектакля случались сложности и кризисные моменты, но это было невероятно интересно. Режиссер впервые получила опыт общения с драматургами: они много общались, вместе работали, пытались понять, как выстроить каркас пьесы, обсуждали сцены. Это был очень живой и важный процесс.– В спектакле мы смотрим на род Хосе на протяжении столетия: его стремления, мечты и вырождение, попытки понять свою судьбу, найти Бога и море – символ счастья, – рассказывает Оксана Дмитриева. – Возмездие настигнет их через сто лет. Поколение сменяет поколение, наследникам дают одни и те же имена, у них почти одинаковое поведение, они живут своими инстинктами и желаниями, почти не рефлексируя. И только последний из этого рода пытается ответить на вопрос «Кто я?», разобраться в своем происхождении, и, как ни странно, на этом род и заканчивается. Город Макондо, который основал Хосе Аркадио как самый счастливый город на земле, разрушается. Почему так происходит? Что персонажи делают со своей жизнью, почему они так несчастливы? Вероятно, это самый главный вопрос, который задает наш спектакль. У этого рода не может быть продолжения. Наша пьеса – сказка, миф, но в ней звучит предупреждение.– В спектакле есть аллюзия на библейские темы: основатель рода Макондо Хосе Аркадио Буэндиа и его жена Урсула – как Адам и Ева в библейском саду. Но они становятся изгнанниками из рая – своей родины: Хосе случайно убил человека, и они вынуждены бежать, чтобы скрыть темную историю от будущих поколений, – рассказывает Оксана Дмитриева. – Вместе с Хосе Аркадио уходят и другие люди: он обещает, что рядом с местом, где построят новый город, будет море.Море в спектакле становится знаком надежды, веры, смысла, счастья, самой большой мечты. В течение всего спектакля герои мечтали о море. Но до моря они не дошли, хотя, как выяснилось, оно было рядом и нужно было сделать лишь несколько шагов, так как на самом деле город Макондо окружен морем.– В финале спектакля звучат строки из «Апокалипсиса» о том, что остается надежда. Где-то для этих людей есть пристанище и все ответы на их вопросы. Мне в своих работах всегда хочется находить свет. У людей есть вера и любовь к своей земле, поэтому есть надежда, – отмечает режиссер.