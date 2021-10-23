С октября бумажный больничный лист канул в Лету. Теперь работодатель получает только электронный аналог. Как его открыть? И гарантирует ли онлайн-документ врачебную тайну диагноза, если сотрудник не желает его оглашать?

Посетить врача можно только один раз

Кто увидит диагноз?

Если электронный больничный не открывается

С июля 2021 года в Украине внедрена модель формирования и выдачи электронных больничных. Постепенный переход от бумажных листов временной нетрудоспособности к электронным закончился в октябре. И первого числа этого месяца года страна полностью перешла на использование электронных больничных листов.– Раньше человеку, который заболел, необходимо было как минимум два раза посетить врача: сначала – для назначения курса лечения и открытия больничного листа, а потом в назначенную врачом дату – чтобы закрыть больничный, если он выздоровел, – рассказывает начальник Управления информационных систем и электронных реестров ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Лариса Гранкина. – Плюс электронного больничного в том, что сегодня посетить врача можно только один раз – при открытии листа временной нетрудоспособности. И когда человек выздоравливает, повторно посещать доктора нет необходимости – электронный больничный автоматически будет закрыт.Сегодня формирование медицинских заключений о временной нетрудоспособности в соответствующем реестре осуществляют врачи, которые имеют определенную лицензию.– В медицинской информационной системе формируется медицинское заключение о временной нетрудоспособности. Потом путем автоматизированного обмена между информационными ресурсами МОЗ, НСЗУ и Пенсионного фонда передается информация о медицинском заключении непосредственно в электронный реестр листков нетрудоспособности. И там же формируется электронный листок нетрудоспособности, – поясняет Лариса Гранкина. – Согласно законодательству ведет этот реестр именно Пенсионный фонд Украины. Он же является и владельцем информации.В том, что врачебная тайна относительно диагноза будет сохранена, можно не сомневаться, утверждает специалист. Человек может ознакомиться с информацией относительно себя на портале Пенсионного фонда Украины в своем личном кабинете. Также информацию в ограниченном виде получает работодатель.– Работодателя стоит известить по телефону, что больничный открыт. Как только электронный больничный лист открывается – соответственно, работодатель, с которым гражданин находится в трудовых отношениях, сразу же в своем личном кабинете видит эту информацию. Но непосредственно медицинское заключение, что есть диагноз своего сотрудника он не видит. И человек вовсе не обязан озвучивать ему эти данные, – объясняет Лариса Гранкина. – Работодатель видит, с какой даты открыт больничный. Согласно законодательству пять дней больничного оплачивает он, а потом – Фонд социального страхования. То есть тайна о диагнозе, о медицинском заключении сохраняется – его будет видеть только сам работник.Вход в свой личный кабинет на портале ПФУ человек может осуществить только с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).– Гражданин проходит полную идентификацию. Не может посторонний зайти и ознакомиться с информацией, которая касается личных данных другого человека, – продолжает специалист. – Работодатель также заходит в свой личный кабинет при помощи КЭП.Кроме того, информация о медицинских заключениях будет отражаться в системе «Дія».В Харьковской области, по данным Ларисы Гранкиной, с июля было сформировано более 98 тысяч электронных больничных. И это с учетом того, что до 1 октября был переходной период, когда действовали и бумажные, и электронные листки временной нетрудоспособности, отметила она.Чтобы не возникло проблем с открытием электронных больничных листов, не лишним будет каждому работающему человеку посетить свой личный кабинет на портале Пенсионного фонда и проверить достоверность имеющейся там информации.– Все сведения, которые отображаются в личном кабинете, берутся из реестра застрахованных лиц, который вдет Пенсионный фонд Украины. Имеет смысл зайти туда и проверить, верны ли ваши данные. В частности, правильно ли указаны имя, фамилия, отчество, идентификационный код, правильно ли отображены трудовые отношения именно с этим работодателем, – говорит Лариса Гранкина. – Потому что при открытии электронного больничного листа проверяется информация, имеющаяся в реестре застрахованных лиц, сравнивается с паспортными данными, с информацией, которая есть в декларации врача. Все это должно совпадать.Итак, стоит обратить внимание на паспортные данные, ФИО, указанное в декларации врачом, идентификационный код, номер телефона. Также важно, есть ли информация о трудовых отношениях именно с тем работодателем, с которым человек официально работает.– Если все совпадает – никаких проблем при открытии электронного больничного не возникает, – уверяет специалист.