С 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок. Теперь без сертификата о вакцинации от ковида или отрицательного теста харьковчане не смогут передвигаться между областями на поездах, автобусах и самолетах. У невакцинированных есть шанс вернуть билеты.

Кто может ездить

Аллергикам придется раскошеливаться

Как будут контролировать

Новация касается областей с желтым, оранжевым и красным уровнем эпидемической опасности.Без проблем всеми видами транспорта могут пользоваться пассажиры с отрицательным ПЦР- или экспресс-тестом, который сделан не ранее чем за 72 часа до поездки, а также пассажиры с сертификатом о прививке хотя бы одной из двух доз. Причем, как утверждают в МОЗ, для поездок между областями можно показать цифровой сертификат в приложении «Дія». Подходит как «желтый» внутренний ковид-сертификат о получении первой дозы, так и «зеленый» внутренний ковид-сертификат о получении полного курса вакцинации.– Бумажную справку о получении первой дозы вакцины против Covid-19 может выдать врач, который проводил прививку. Речь идет о форме 063-О. Ее также можно использовать для поездок межрегиональным транспортом, – уточнили в министерстве.Также проблем с передвижением между областями не возникнет у пассажиров с внутренним, международным или иностранным сертификатом вакцинации от ковида вакциной, которая признана ВОЗ. Свободно передвигаться могут и пассажиры с документом о выздоровлении от ковида, которое подтверждено в системе «Дія», но... пока он не доступен.– Ковид-сертификат на основании выздоровления предусмотрен в приложении «Дія» и сейчас находится на этапе тестирования. Когда он станет доступным для пользователей, его можно будет использовать для того, чтобы ездить на общественном транспорте между регионами. Действовать такой ковид-сертификат будет 180 дней, – сообщили в МОЗ. – Получение бумажной справки о перенесенной болезни пока не предусмотрено. Граждане смогут использовать такой ковид-сертификат в «Дії», когда он будет доступен.А вот для тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, пока никаких специальных документов не придумали. А посему им каждый раз придется раскошеливаться на тестирование.– Пока не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против Covid-19, – проинформировали в ведомстве. – В то же время, стоит отметить, что людей, действительно имеющих абсолютные противопоказания к прививке, в Украине меньше 1%. Речь идет о тяжелой аллергической реакции на первую дозу вакцины (анафилактический шок) или гиперчувствительность к компонентам вакцины. Постановление №1236 не предусматривает, что граждане могут предъявлять при межрегиональных поездок документ о противопоказаниях к вакцинации. Сейчас граждане могут сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на Covid-19 и использовать его в поездках между регионами.Кстати, подобные документы должны иметь не только пассажиры, но и работники, которые обслуживают рейсы или перевозки. Однако эти требования не касаются пассажиров в возрасте до 18 лет.Как уточнила адвокат Иванна Сугак, на железной дороге все эти ограничения касаются только поездов дальнего следования.– Пригородных поездов это не касается, даже если они пересекают границы областей, – говорит адвокат. – То есть теперь при посадке на поезд дальнего следования или «Интерсити» проводник вместе с билетами будет проверять наличие ковид-документов. Заметьте, что проводники могут проверять не подлинность ковид-документов, а только их наличие. При отсутствии таковых проводник имеет право не пустить пассажира в вагон, но снять его с поезда или оштрафовать – не может. Именно поэтому хотят привлечь к этому делу полицию. «Укрзалізниця» уже разворачивает на вокзалах пункты экспресс-тестирования.Кстати, на Южном вокзале в Харькове уже открылся пункт вакцинации и экспресс-тестирования на Covid-19. Здесь невакцинированные пассажиры могут сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата. Кроме Харькова, пункты экспресс-тестирования работают на вокзалах Киева, Львова, Одессы, Днепра, Запорожья, Мукачево, Кривого Рога, Винницы и Полтавы. Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут провести исследование за 350 гривен. Кроме этого, отныне начинают работать пункты бесплатной вакцинации на вокзалах Харькова, Киева, Львова, Одессы и Днепра.– В случае с авиаперевозками ковидные документы будут проверять при регистрации на рейс, – продолжает Иванна Сугак. – А на автобусных рейсах проверка возлагается на водителей.Для невакцинированных пассажиров перевозчики оставили шанс возврата билетов.– В «Укралізниці» говорят, что можно вернуть полную стоимость билета. В авиакомпаниях утверждают, что действуют стандартные правила возврата билетов. В каждой компании – они свои, поэтому где-то на возврате можно потерять больше, где-то меньше, – уточнила Иванна Сугак.