Минздрав Украины ожидает пик волны коронавируса к концу октября.

Такой прогноз в эфире канала Дом озвучил главный санитарный врач Игорь Кузин в пятницу, 22 октября.- Когда мы говорим об определенных прогнозах, то должны учитывать, что пиковые нагрузки или максимальный уровень заболеваемости ожидается с конца октября до середины ноября с постепенным спадом заболеваемости до конца 2021 года. Поэтому мы считаем, что этот сценарий реалистичен, и сейчас система готовится к тому, чтобы максимально эффективно противостоять коронавирусной инфекции, - сказал он.Кузин назвал два фактора, которые будут влиять на возможность системы здравоохранения пережить пиковые нагрузки.- Это уровень вакцинации населения и то, насколько люди будут придерживаться противоэпидемических и профилактических требований, которые сейчас установлены для каждого уровня эпидемической опасности, - сказал санврач.Он напомнил, что власти не планируют вводить всеобщий локдаун.- Уже пять регионов решением Государственной комиссии ТЭБ и ЧС переведены в красную зону. Ожидается также, что с 23 октября будет переведена еще одна область, шестая. Мы видим, что это постановление позволяет более эффективно управлять системой здравоохранения и своевременно вводить противоэпидемические профилактические мероприятия, - пояснил Кузин.Все же он назвал условие, когда решение о локдауне могут пересмотреть, - это будет зависеть от уровня заболеваемости в красных зонах. "Но пока об этом речь не идет", - добавил Кузин.