Удачно выбранные колготки способны не только согреть в стужу, но и придать вашему образу особый шик. Как же выбрать этот предмет гардероб, чтобы не превратиться в бабушку?

Шерстяные и хлопковые – самые теплые колготки. Но постепенно они изживают себя, поскольку часто подскакивают после стирки, «колются», раздражают чувствительную кожу, имеют грубые швы и... полнят ноги.Синтетические – и того хуже, для зимы не вариант: не греют, не дышат и быстро рвутся.Колготки зимние с комбинированным составом, в котором присутствуют натуральные материалы и синтетика, безупречно согревают своим теплом, износостойкие, и сидят на ногах, как влитые. Популярные виды с комбинированной структурой смотрите на этикетке: хлопок – полиамид – эластан, вискоза – полиамид – эластан, шерсть – лайкра – микрофибра.При выборе колготок особое внимание обращайте на соотношение полиамида и эластана. Полиамид отвечает за прочность, эластан — за растяжимость и хорошее прилегание к телу. Если эластана в составе меньше 5%, колготки будут сползать и морщинить, 10-25% — равномерно и плотно сядут на ноге. В качественных моделях используют эластан, «обкрученный» полиамидом. От этого изделие становится более носким. Проверьте добротность — посмотрите колготки на просвет. Древовидный рисунок полотна, как на пне недавно спиленного дерева или похожий на отпечатки пальцев, — показатель прочности. Чем четче рисунок, тем плотнее обкрутка.Наличие лайкры (она же дорластан и спандекс) обуславливает эффектный вид и эластичность колгот. Так же, как эластан, лайкра отлично облегает ногу, не образует складок, придает изделию блеск. Максимальное ее содержание в зимних моделях — 30%, в колготках средней плотности — 20%.Микрофибра — полиамидная нить, состоящая из множества тончайших ниточек. Чем больше ее в пряже, тем мягче колготки на ощупь. Изделия с микрофиброй бархатистые, теплее и прочнее обычных. Они не уступают натуральным материалам по гигроскопичности — отменно выводят влагу и воздух. В них комфортно, даже если приходится часто выходить на улицу и возвращаться с мороза в теплое помещение.Плотность колготок определяют толщиной пряжи. Она выражена в денах (den) и обозначает, сколько граммов весят девять километров нити в приглянувшейся вам модели. 20-40 ден — хороши для межсезонья, 50-80 ден — для холодов, 120-250 ден и выше — самые теплые. Чем плотнее материал платья или юбки, тем больше ден должно быть на ваших ножках.Стилисты рекомендуют: чтобы выделить ноги, выбирайте яркие однотонные колготки и носите с одеждой, выдержанной максимум в двух цветах. И обязательно дополните образ незначительной деталью в тон колготок — шарфиком, украшением или помадой.Зимние колготки с вертикальным или мелким рисунком в один тон с обувью визуально удлиняют ноги. А горизонтальный и крупный орнамент — будь-то клетка, рисунок в гусиную лапку или сердечко, наоборот, полнят. Пышнотелым дамам лучше надевать однотонные колготки темных холодных цветов (синий, мокко, черный, шоколад).