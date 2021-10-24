Минздрав предложил упростить доступ к вакцинации, разрешив медсестрам и медбратьям делать прививки без привлечения врача. Соответствующие изменения в приказ , регламентирующий процедуру вакцинации, сейчас находятся на стадии общественного обсуждения. А что думают по этому поводу специалисты?

Проводить вакцинацию могут разрешить медработникам, имеющим образовательную степень профессионального младшего бакалавра по специальности «Медсестринство».– К проведению прививок в Украине будут допущены медсестры и медбратья, которые пройдут специальную подготовку по организации и технике проведения прививок, а также обучение по оказанию неотложной помощи в случае возникновения неотложных серьезных реакций на вакцину, – пояснили в Минздраве.В то же время за человеком остается право выбора – соглашаться на консультирование и вакцинацию без привлечения врача или нет. Также определен перечень состояний и ситуаций, при которых заключение врача о вакцинации является обязательным.Врач-инфекционист Евгений Дубровский считает, что невозможно загонять людей в загон, как стадо баранов, и прививать всех подряд.– Мы уже нарываемся на побочные реакции. И не потому что вакцина сама по себе может быть вредной (хотя не стоит, конечно, забывать, что вакцины не прошли все этапы исследований), а потому что все люди разные. Кто-то совершенно спокойно переносит вакцинацию, а для кого-то она может быть опасной. И когда доктор обоснованно, осторожно проведет каждого пациента от вакцинации до безопасного периода – и доверие к привикам будет расти, – говорит врач. – А все, что навязывается с принуждением, с агрессией – не воспринимается. Если человеку что-то насаждают насильно, он защищается. Это его природный инстинкт – защищаться. Посмотрите, во что это выливается в Украине – люди массово подделывают сертификаты. Подделок тысячи, и вся статистика полностью испорчена. Мы уже никогда не узнаем, кто прививался на самом деле, в кто – лишь на бумаге. Действительно ли человек, попавший в больницу, вакцинирован или прививки у него купленные и потому он заболел.Вакцинация – это серьезная медицинская процедура, к которой нужно подходить грамотно, считает доктор. Во-первых, по его мнению, не стоит прививать переболевших – это пустая трата времени и вакцины.– Что с ними делать дальше? Все кричат – вакцинируйте их снова. Но зачем? Есть уже немало исследований ученых, показывающих, как работает иммунитет после перенесенного ковида. Мне это тоже интересно, я провожу собственное исследование. Конечно, не на тысячах людях, как в США, а на нескольких десятках. Так вот, данные говорят о том, что на протяжении полутора лет антитела не исчезают – наоборот, их количество растет, – говорит инфекционист.Вакцинацию, по его словам, в первую очередь должны пройти люди из групп риска.– А это люди с ожирением, сахарным диабетом, с гипертонической болезнью. Эти заболевания являются главными причинами тяжелого течения ковида. Также на вакцинацию могут прийти все желающие, все, кто переживает за свое здоровье, – говорит Евгений Дубровский.При этом инфекционист отмечает, что все вакцины разные, а посему перед прививкой стоит обсудить со своим семейным врачом, какой препарат больше подходит.– Например, уже несколько стран, в частности, Швеция, Дания, Япония, Финляндия, приостанавливают вакцинацию молодых мужчин препаратом Moderna, поскольку он вызывает проблемы с сердцем – миокардиты. Так что молодым людям от 12 до 30 лет Moderna не очень подходит. У нас об этом кто-то говорит? А ведь нужно предупредить 25-летнего парня с сахарным диабетом, который пришел вакцинироваться, – продолжает специалист.Нельзя вакцинировать больных людей, настаивает доктор, даже с невысокой температурой.– Сейчас идет вспышка заболеваемости ковидом и каждый инфекционист, каждый эпидемиолог вам скажет, что при вспышке, когда каждый день есть высокий риск заразиться и в общественном транспорте, и на работе, и даже дома, нужно быть очень осторожным, потому что можно привить больного человека, – предупреждает Евгений Дубровский. – Поэтому если у человека болит горло, есть даже небольшая температура либо накануне он имел контакт с инфицированным человеком, ему, конечно же, перед вакцинацией рекомендуется сдать тест. Возможно, ПЦР – позитивный и он находится в инкубационном периоде. Кто потом возьмет на себя ответственность за последствия, если вакцинировали больного человека?Ну и, конечно же, необходимо выяснить, нет ли противопоказаний к вакцинации.– Существуют некоторые абсолютные противопоказания, когда, например, первая доза вакцины вызвала анафилактический шок или тяжелую аллергическую реакцию. Такой человек освобождается от вакцинации, получает документ от семейного доктора, что его нельзя прививать. Есть и другие противопоказания, например, тяжелые аутоиммунные заболевания. Все это необходимо обсуждать, – говорит врач.«Нет абсолютно безопасных вакцин», – цитирует классика вакцинологии Николая Медуницина доктор медицинских наук, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. И.И. Мечникова Андрей Волянский. А посему, считает он, вакцинация не должна проводиться формально. Тщательный сбор анамнеза, осмотр, дополнительные исследования помогут уменьшить количество неблагоприятных событий.– Раньше острые заболевания и обострения хронических были противопоказаниями для вакцинации. Лица с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии по решению комиссии по вопросам прививок могли быть вакцинированы в условиях стационара. Но в октябре 2019 года были внесены изменения в приказ №595 от 2011 года, регламентирующий вакцинацию, и теперь острые заболевания, если температура не выше 38 градусов, не являются противопоказаниями, а об обострениях хронических заболеваний вообще ничего не сказано, – говорит врач-иммунолог.Между тем, по его мнению, перед прививкой должен быть проведен медицинский осмотр.– Как думаете, осмотр чем-то регламентирован? Нет. В приказе 595 описан только медицинский осмотр ребенка. В отношении взрослых – ни слова, кроме того, что медицинский осмотр обязателен, – продолжает Андрей Волянский. – То есть получается, что медосмотр может быть любым, например, длиться пять секунд – столько, сколько необходимо, чтобы поставить подпись под информированным согласием. Мы наблюдаем, как мире вакцинируют в спортивных залах, на автостоянках, в торгово-развлекательных центрах. Теперь это происходит и у нас. Наверное, такое допустимо в период массовой заболеваемости, когда риск умереть из-за инфекции высок. Но, может быть, это стоит прописать в нормативных документах с указанием четких критериев?По словам главы правления Института правовых исследований и стратегий, терапевта Андрея Роханского, МОЗ не изобретает велосипед, а следует мировому опыту массовой вакцинации в период пандемии.– Нам нужно привить минимум 20 миллионов человек два раза. Понятно, что к каждому врача приставить невозможно. Поэтому Украина следует международному опыту. Все мы видели, как в США, например, люди вакцинировались, не выходя из машины, – сообщил он «Вечернему Харькову». – Это мировая тенденция – мы тут велосипед не изобретаем, не придумываем то, что недопустимо в других системах здравоохранения, на которые мы ориентируемся.Если же у человека есть сомнения – допустим, он аллергик либо имеет в анамнезе тяжелые побочные реакции на другие вакцины – тогда, безусловно, он должен идти на вакцинацию через семейного врача.– Если таких сомнений нет, противопоказания отсутствуют – тогда, наверное, вариант, предлагаемый МОЗ, допустим. При массовой многомиллионной вакцинации это мировая практика, – говорит Андрей Роханский. – В период пандемии требования к обязательному медицинскому осмотру, как было при календаре прививок, естественно, несколько ослаблены. Потому что ни одна система здравоохранения не способна каждого человека обследовать. Да и что покажет обследование, если это абсолютно новая вакцина и сложно предположить, как она подействует на организм. Так что это скорее теоретическая рекомендация, а практического смысла она не имеет. Потому что если такую вакцину человеку никогда не вводили, то невозможно предсказать, как все пройдет, не возникнет ли у него побочных эффектов.Между тем харьковчане говорят, что и сегодня осмотр врача в пунктах массовой вакцинации проводится скорее для галочки.– Знакомая позвонила, мол, беги в детскую поликлинику, там вакциной Pfizer прививают (она тогда в дефиците была). Все бросила, позвонила дочке – пошли и привились. Врач там был педиатр, чтобы вы понимали, потому что поликлиника-то детская. Спросил, нормальная ли температура, как я себя чувствую, и все! – рассказывает парикмахер Ирина. – Никаких «побочек» у меня не было – рука немного поболела. А у дочки на день температура поднялась, она жаропонижающее выпила. На следующий день – как огурец.– Пришел прививаться в пункт вакцинации в ТРЦ. Заполнил анкету, указал, что гипертоник. Давление измерили – слегка повышено. «Это от волнения», – заключила врач и отправила колоться. Вот такая консультация, – смеется военный пенсионер Николай Петрович.– Меня отправили на консультацию к семейному врачу, потому что я призналась, что сто лет назад была реакция на прививку. Я пришла – а «семейник» руками разводит, какие обследования в моем случае проводить, понятия не имеет. Измерила пульс и давление, послушала, щитовидку пощупала и отправила на общий анализ крови. Какие-то отклонения от нормы были, на том все обследование и закончилось. Иди, говорит, прививайся. Правда, письменное заключение давать, что вакцинация от ковида мне не противопоказана, отказалась, – поделилась мастер цеха Валентина.– Меня в районной поликлинике вакцинировали с температурой. Я говорю, что утром измерял – 37,2 была. Там мне снова измерили – 37,3. Ничего страшного, говорят, с такой можно, это же не 38. После прививки я в больницу попал. Оказывается, уже с ковидом вакцинироваться приходил, – поделился айтишник Николай.