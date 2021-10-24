Почему люди выносят мозг тем, кого больше всего любят? Как уничтожают самых любимых и близких? На днях в Харьковском театре для детей и юношества состоялся премьерный показ спектакля «Стеклянный зверинец» по пьесе известного американского драматурга Теннесси Уильямса.

Класс А драматургии ХХ века

Аманда душит своей любовью

Для спектакля создали аудиодискрипцию

Зрители озвучили пожелания

«Стеклянный зверинец» стал режиссерским дебютом опытной актрисы и педагога, заслуженной артистки Украины Ольги Двойченковой.– Когда-то я хотела сыграть в «Стеклянном зверинце» Аманду – главная роль лежала в глубинах моего подсознания. Я просто обожаю этого автора. Для меня Теннесси Уильямс – первая линия, класс А драматургии ХХ века, американский Чехов. Но меня назначили режиссером, и все закрутилось. Нашей задачей, по моему мнению, было раскрыть автора и предложить это блюдо зрителям. Я была поражена работой наших артистов, которые мне поверили. Они работали очень вдумчиво, приходили к искренности и правде, преодолевая собственные наработанные штампы, устоявшиеся позы и жесты.Ольга Двойченкова сыграла в «Стеклянном зверинце» не только первую – режиссерскую скрипку, но и исполнила подсознательную мечту: артистка играет Аманду в третьем составе. «Стеклянный зверинец» – практически автобиографическое произведение Теннесси Уильямса, а потому особенно пронзительное. В спектакле четыре персонажа: Аманда, ее сын Том, от лица которого ведется повествование, ее дочь Лаура – больная девочка, светлое и ангельское создание.– Аманда – безумная мать, которая обожает своих детей, но душит их своей любовью, – говорит Ольга Яковлевна. – Она выносит им мозг наставлениями, как они должны жить и какими им быть. В частности, Том пишет стихи, он хочет быть поэтом и мечтает путешествовать, но у матери другое представление о его будущем. Мать замусорила Тому всю голову разговорами о том, что Лауру нужно пристраивать и отдавать замуж. Брат познакомил сестру с Джимом – парнем, с которым он работает в магазине обуви, и это знакомство закончилось плачевно.По словам Ольги Двойченковой, «Стеклянный зверинец» – это ее тема.– Меня очень интересует, что люди вытворяют по отношению к самым близким и любимым, как морально уничтожают детей – не только словом, но и жестом, отношением, заставляют жить по своей указке, в соответствии со своими представлениями, – замечает Ольга Двойченкова. – Далеко искать врагов не надо. Они всегда рядом с тобой, чтобы тебя совершенствовать. Но иногда они совершенствуют до такой степени, что из своего детства и семьи ребенок выносит комплексы и ненависть.Люди невероятно эгоистичны: непомерное тщеславие и гордыня срабатывают даже в отношениях с собственным ребенком.– Эта пьеса как великий материал драматургически замкнут на глобальных проблемах. Когда в принципе нет любви к людям, начинаются беззаконие и войны. Словами главного героя Тома говорится о том, что творится в мире. Действие происходит в Америке конца 1930-х годов, накануне Второй мировой войны. Люди не понимают, что выйдут из дома и станут пушечным мясом в бойне. Глобальные войны начинаются оттого, что войны происходят в семьях. Все очень взаимосвязано. Если в семьях возникает энергия ненависти, она развивается и разрастается как снежный ком. Любовь – абсолютно бескорыстная отдача. Отдать и не думать, какие дивиденды получишь взамен. В добре, которое мы делаем, всегда есть корыстная цель: а что я за это получу? Но если закралась даже самая маленькая такая мысль, добро нивелируется и уничтожается. Подобные темы очень меня волнуют, – делится постановщик спектакля.«Стеклянный зверинец» станет одним из спектаклей в рамках проекта «Доступный театр»: представление адаптировано для людей с нарушениями зрения. Для «Стеклянного зверинца» создана аудиодискрипция – текстовый комментарий к спектаклю, который позволяет людям с нарушениями зрения воспринимать действие на слух.– У меня есть специальная гарнитура, а люди с нарушением зрения надевают наушники, – рассказывает главный администратор ХТДЮ аудиодискриптор Марина Милованова. – Перед спектаклем я рассказываю о том, чего не может видеть человек с нарушенным зрением: о героях спектакля, во что они одеты, как меняются персонажи. А в процессе между репликами актеров я комментирую то, что происходит на сцене: какие декорации, что изображено на экране, действия героев. Это дает возможность человеку с нарушением зрения получать голосовое описание спектакля, при этом мы не мешаем ни актерам, ни режиссеру, ни остальным зрителям.Легко ли создавалась аудиодискрипция в «Стеклянном зверинце?»– И мне, и актерам работать с таким режиссером большая радость. Ольга Двойченкова очень чувственно и душевно проживает этот материал, дает очень тонкие глубокие подсказки. Мне как аудиодискриптору работалось с ней очень легко. Если где-то нужна была пауза, чтобы сказать важную реплику, актеры давали такую возможность. Во время единственной нашей совместной репетиции актеры услышали меня настолько, что аудиодискрипция прошла без сучка и задоринки. На генеральном прогоне мы получили очень хорошие отзывы от зрителей с нарушениями зрения. Они озвучивали и свои пожелания. Это очень интересно: собирается крутой опыт, и ты выходишь к зрителю более профессионально подготовленным.Текстовое описание спектакля разработано в театре в рамках проекта «Доступный театр» при поддержке Украинского культурного фонда в партнерстве с общественной организацией «Креавита».