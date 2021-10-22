Мужчина приехал отдать долг знакомому, вступил с ним в конфликт и смертельно ранил ножом в живот.

Как рассказали в областном главке, накануне вечером, 21 октября, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее 60-летнего соседа ранили ножом в живот.Приехав на место происшествия следователи выяснили, что в тот день к потерпевшему пришел 45-летний знакомый, чтобы отдать долг. Во время общения между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил хозяина домовладения ножом и скрылся. Пострадавший с проникающим ранением брюшной полости был доставлен в реанимационное отделение Красноградской центральной районной больницы, где вскоре умер.В течение часа полицейские местного райотдела установили местонахождение злоумышленника и задержали его по статье за умышленное убийство. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.Если вина мужчины будет доказана, то его ждет наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.