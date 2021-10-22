В результате пожара в жилом доме, в Лозовском районе области погибла семья из трех человек.

Как ранее сообщал Вечерний Харьков , сегодня около полуночи произошел пожар в одном из частных домов поселка Червоное. Соседи увидели зарево над крышей дома и сразу сообщили об этом спасателям, но было уже поздно.К месту вызова было сразу направлено два отделения пожарной части. На момент прибытия спасателей пожар успел полностью охватить жилой дом и обрушить конструкции перекрытия во многих местах. Во время тушения пожарные обнаружили погибшей целую семью: 63-летнего мужчину, 65-летнюю женщину и их 43-летнего сына.Как сообщили в полиции, на телах погибших следователи не обнаружили следы насильственной смерти, однако окончательные выводы можно будет делать после проведения всех необходимых следственных действий.По факту трагедии в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.