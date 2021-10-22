Суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Харьковской области о взыскании с ООО «Коксовый завод «НОВОМЕТ» почти 3,5 миллиона гривен убытков, причиненных в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в воздух.

Как сообщает областная прокуратура, ранее проверка Государственной экологической инспекции выявила нарушения требований природоохранного законодательства обществом с ограниченной ответственностью «Коксовый завод «НОВОМЕТ».В частности, в период с 11 декабря 2019 года по 4 сентября 2020 года предприятие без каких-либо разрешений осуществляло в сверхнормативном режиме выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Таким образом завод нарушил украинское законодательство «Об охране атмосферного воздуха».В дальнейшем Госэкоинспекция рассчитала сумму убытков, а прокуратура назначила инженерно-экологическую экспертизу. Согласно заключению экспертов Института судебных экспертиз имени Бокариуса, ущерб экологии составил около 3,5 миллиона гривен.Киевской окружной прокуратурой Харькова был подан иск о взыскании убытков в Хозяйственный суд Харьковской области, который 3 июня принял решение взыскать с предприятия указанную сумму, а 19 октября Восточный апелляционный хозяйственный суд оставил это решение без изменений.Как сообщает прокуратура, постановление уже вступило в законную силу.Кроме этого, в сентябре прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении должностного лица предприятия по факту загрязнения атмосферного воздуха, что повлекло опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 241 УК Украины).