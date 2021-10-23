Соответствующую закупку объявили в Управлении благоустройства горсовета.Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, 22 октября Управление экологии и благоустройства Департамента ЖКХ Харьковского горсовета заключило договор с ООО "Укрспецреставрация" на 63,6 миллиона гривен по восстановлению элементов благоустройства территории сквера, где расположился «Фентези-парк».
Согласно информации антикоррупционеров, работы по капитальному ремонту сквера начались еще три года назад, когда Департамент коммунального хозяйства заключил соответствующий договор на сумму 44,4 миллиона гривен. Однако всего в рамках соглашения было выплачено компании-подрядчику 19,9 миллиона.
Позже, в сентябре прошлого года Департамент заключил новое соглашение с тем же подрядчиком на сумму 43,7 миллиона, по которому заплатил 12,6 миллиона гривен.
А уже в августе 2021 года Управление экологии и благоустройства Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета заключило договор уже с другим подрядчиком на 46 миллионов гривен. Соглашение предусматривало восстановление элементов благоустройства территории сквера напротив дома № 94 по улице Плехановской.
«Договор на 63,6 миллиона гривен от 22 октября и договор на 46 миллионов, по данным ХАЦ, это и есть «Фэнтези-парк». Светодиодные конструкции, светодиодные скульптуры, фигуры фантастических героев, проекционные технологии.
Подробные сметы до сих договоров не были опубликованы, поэтому остается неизвестной стоимость материалов, товаров и работ во время ремонта», — комментируют в антикоррупционном центре.
В ХАЦ также напомнили, что в декабре 2020 года, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов заявил, что в Харькове больше не будут покупать «звездное небо»:
«Моя просьба и поручение, как к депутату (прим. - к Игорю Черняке): проконтролируйте все тендеры, и сделайте так со мной, чтобы ни одна копейка бюджетных средств не ушла. Нам больше не нужно звездное небо за такие бешеные деньги. и это не будет больше», - пообещал тогда Терехов.