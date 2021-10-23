Пожар произошел накануне вечером, в Киевском районе Харькова.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, накануне вечером, 22 октября, на номер «101» поступило сообщение о том, что на территории гаражного кооператива на улице Валентиновская горит автомобиль.К месту происшествия немедленно выехало два отделения пожарных, на момент прибытия которых огонь уже полностью охватил автомобиль «Mitsubishi Galant».Возгорание полностью ликвидировали спустя 30 минут после вызова. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.