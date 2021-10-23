Пожар произошел в одном из домов Московского района Харькова.

По данным Службы по чрезвычайным ситуациям, 22 октября в 16:15 на номер «101» поступило сообщение о том, что в пятиэтажном жилом доме на улице Познанская произошел пожар.К месту происшествия выехали два отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. По прибытию на место пожарные установили, что на первом этаже в квартире горел коридор, частично комната и кухня, а площадь пожара составляла около 25 кв.м.Кроме того, во время пожара пострадала 73-летняя хозяйка квартиры. Женщина получила ожоги третей степени с 70% повреждениями тела. Ее госпитализировали в ожоговый центр Харькова. Также спасателям пришлось эвакуировать 15 человек.В 16:35 спасатели локализовали пожар и в 16:58 полностью его ликвидировали.