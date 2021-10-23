В Минздраве обновили показатели определения уровней эпидемической опасности по регионам.Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, Харьковская область продолжает находиться в оранжевой зоне карантина с превышением эпидемиологических показателей по трем пунктам.
В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости в 9,62 раза (722 случая на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения), а также уровень госпитализации (92,9 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 60). Кроме того, на грани допустимого находится показатель загруженности койко-мест в опорных больницах (64,6%, при максимально допустимых 65%)
Напомним, что по состоянию на 23 октября Харьковская область продолжает находиться в пятерке лидеров по распространению инфекции. За минувшие стуки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1409 случаев коронавирусной инфекции, 568 человек выздоровели, 38 - скончались.
Всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 193921 случай заболевания, 161406 человек выздоровели, 4489 - скончались.