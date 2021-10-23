Об этом решении сообщил сам футболист.

Легендарный защитник харьковского «Металлиста» Папа Гуйе объявил о завершении карьеры футболиста.«Пришло время объявить о завершении карьеры футболиста. Благодарен всем болельщикам «Металлиста», со стороны которых всегда чувствовал любовь и поддержку. За эти годы Харьков стал моим домом и навсегда закрепился в моём сердце. Где бы я ни был, я всегда останусь преданным болельщиком этого клуба»Папа Гуйе — 37 лет. За «Металлист» он отыграл 280 матчей, в который забил 8 голов и сделал 7 ассистов. Вместе с командой он семь раз завоевывал бронзовые медали чемпионата Украины и один раз — серебряные. Также играл за «Днепр» и в составе сборной Сенегала.Напомним, что 24 апреля 2020 года о решении «повесить бутсы на гвоздь» сообщил экс-нападающий «Металлиста» Марко Девич . Также футболист заявил о желании провести прощальный матч в Харькове.«Что касается прощального матча, то я бы хотел его провести в Харькове. Однако, наверное, его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе и успел порадовать зрителей, особенно в Харькове», – рассказал Девич.