В Харькове – 881 новый случай заболевания коронавирусом. По состоянию на 23 октября в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 986 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 193 921 случай заболевания COVID-19, 28 026 человек находятся под медицинским наблюдением, 161 406 пациентов выздоровели, 4 489 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 23 октября в Украине зафиксировано 23 229 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 2 748 614 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 63 486 человек умерли, 2 369 695 - выздоровели.