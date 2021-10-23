Журналист раскритиковал массовые мероприятия, в организации которых принимают участие городские и областные власти.

Харьковский журналист и главный редактор издания «Вечерний Харьков» Дмитрий Коган раскритиковал власти города и области, которые, несмотря на третью волну коронавирусной инфекции, продолжают принимать участие в организации массовых мероприятий.«Третья волна ковида забирает почти ежедневно жизни трех десятков людей в нашем регионе. Это больше, чем погибло в авиакатастрофе АН-26 в Чугуеве. Это больше, чем погибло в школе Колумбайн. Это больше, чем погибло во время теракта на Мюнхенской Олимпиаде. Это больше, чем погибло на рождественской ярмарке в Берлине. Это больше, чем погибло во время пожара в частном доме для престарелых в Харькове.Каждое утро во всех городах области должно быть приспущен флаг и объявлен траур. Потому что трагедия имеет масштаб катастроф и терактов. Каждый день.Но кого это волнует, когда есть выборы? И я даже представить не могу, сколько людей умерло после подобных массовых мероприятий», — пишет Коган.Отдельно журналист отметил неправильные приоритеты чиновников. По его словам, люди ставят выше своим политические амбиции, чем жизни харьковчан.«Свои политические амбиции ставят выше чем то, что обычная харьковская семья потеряет мать, отца или ребенка. И казалось бы, что должен быть хоть какой-то предохранитель. Но нет. Государству также по барабану», - подытожил автор.