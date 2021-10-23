Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия в Краснограде, где 45-летний мужчина зарезал местного жителя.Как сообщили в полиции, подозреваемого в убийстве задержали.
Прибыв на место, полицейские установили, что 45-летний мужчина приехал к своему знакомому, чтобы отдать долг. Между кредитором и заемщиком возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил хозяина дома ножом в живот и скрылся.
С места происшествия пострадавшего с проникающим ранением брюшной полости госпитализировали. Однако спасти жизнь мужчине не удалось: он умер в реанимации Красноградской центральной районной больницы.
В течение часа полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его. По факту случившегося открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.