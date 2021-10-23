На Сумском рынке припаркованная машина в очередной раз заблокировала движение трамваев.

Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале."На оленьей парковке за Сумским рынком — без изменений", - говорится в сообщении.Напомним, подобные ситуации около Сумского рынка происходят с завидным постоянством, несмотря на поставленный знак "Парковка для оленей".Знак "Парковка для оленей" установили у рынка в середине декабря 2020 года.По словам тогдашнего директора рынка Андрея Кудинова, после установки знака ситуация у Сумского рынка все же улучшилась.Случаи паркования машин стали более редкими, однако иногда водители все же оставляют автомобили прямо под знаком.