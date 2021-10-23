На Сумском рынке припаркованная машина в очередной раз заблокировала движение трамваев.Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале.
"На оленьей парковке за Сумским рынком — без изменений", - говорится в сообщении.
Напомним, подобные ситуации около Сумского рынка происходят с завидным постоянством, несмотря на поставленный знак "Парковка для оленей".
Знак "Парковка для оленей" установили у рынка в середине декабря 2020 года.
По словам тогдашнего директора рынка Андрея Кудинова, после установки знака ситуация у Сумского рынка все же улучшилась.
Случаи паркования машин стали более редкими, однако иногда водители все же оставляют автомобили прямо под знаком.