Тело неизвестной женщины обнаружили сегодня, 23 октября, в Балаклее.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", труп лежал под мостом через реку Северский Донец в районе городской набережной.Личность женщины устанавливается.Погибшей было около 65-70 лет. Телосложение среднее, волосы седые, коротко стриженые.Женщина была одета в ярко-зеленую с розовыми вставками куртку, бордовую кофту на молнии, темные брюки, коричневые туфли. В карманах погибшей обнаружили 2 ключа и расческу.Если кто-то узнал женщину по описанию, просьба сообщить по тел.:или