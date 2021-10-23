Тело неизвестной женщины обнаружили сегодня, 23 октября, в Балаклее.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", труп лежал под мостом через реку Северский Донец в районе городской набережной.

Личность женщины устанавливается.

Погибшей было около 65-70 лет. Телосложение среднее, волосы седые, коротко стриженые.

Женщина была одета в ярко-зеленую с розовыми вставками куртку, бордовую кофту на молнии, темные брюки, коричневые туфли. В карманах погибшей обнаружили 2 ключа и расческу.

Если кто-то узнал женщину по описанию, просьба сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.

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