Врач-радиолог Александровской клинической больницы Михаил Сидоренко заявил, что у больного коронавирусом шанс выйти живым из инфекционной реанимации сейчас составляет 50 на 50.

Об этом он написал в Instagram.«Шанс выйти из инфекционной реанимации живым сейчас составляет 50/50, шанс остаться живым после интубации и ИВЛ почти нулевой. Это не официальная статистика, это мои личные подсчеты составлены за месяц», — написал он.По его словам, эта волна коронавируса уникальна, потому что вакцины уже общедоступны.«Если вы попадаете в больницу сейчас, то знайте, к вам сразу с порога будет предвзятое отношение, у вас был выбор, вы сами захотели умереть», — сказал он.Медик заявил, что места в реанимации всегда будут, больницу уже невозможно перегрузить, потому что «на одного поступающего пациента, всегда найдется труп».«Кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвейер для трупов», — написал он.За сутки в Украине коронавирус диагностировали у 23 229 человек.