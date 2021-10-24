В попытке скрыться от полицейских, мужчина выбрасывал наркотики в озеро.

Как рассказали в отделе коммуникаций областного главка, 23 октября у Основянского озера внимание полицейских привлек 26-летний мужчина. При виде полицейского автомобиля он занервничал и начал убегать, на ходу бросая в сторону озера маленькие пакеты разного цвета. Однако правоохранители догнали злоумышленника и задержали.В ходе дальнейшего осмотра личных вещей, полицейские обнаружили большое количество полимерных зип-пакетов с наркотиками.По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.