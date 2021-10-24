Об отключениях сообщили в КП "Харьковводоканал".

Шевченковский район: ул. Рымарская, 1, 3/5 до 20:00 24.10.21 г.

Индустриальный район: ул. Мира, 46 (п. №6, стояк) до 17:00 24.10.21 г.

Киевский район: ул. Старошишковская, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 24.10.21 г.

Московский район: пр. Юбилейный, 28, 28-а, 30, 32-б до 20:00 24.10.21 г.

Немышлянский район: пер. Снегиревский, 9 (спаренный стояк), ул. Ферганская, 34 (п. №2, стояк) до 17:00 25.10.21 г.

Основянский район: пр. Гагарина, 46 (п. №3, стояк) до 17:00 24.10.21 г.

Слободской район: ул. Зерновая, 55-в (п. №1, стояк) до 20:00 24.10.21 г.

Холодногорский район: ул. Старопрудная, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 24.10.21 г.

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: