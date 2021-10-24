Предлагаем вашему вниманию дайджест главных новостей и событий, которые произошли в регионе за минувшую неделю.Украинский аналитик обвинил харьковскую власть в манипуляции статистикой COVID-19
Об этом украинский системный аналитик Евгений Истребин написал на своей странице в соцсетях.
В сети показали, как выглядят клумбы Терехова за 10,6 миллиона
Каждый установленный объект обошелся харьковскому бюджету в 304 тысячи гривен.
Под Харьковом перезахоронили останки павших советских воинов
Под Харьковом провели перезахоронение останков солдат и офицеров советской армии, защищавших населенные пункты Изюмского района и погибших на поле боя.
Строительную фирму подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере
Владельцы бизнеса заключили договор с районными властями на 6 миллионов гривен, однако стоимость работ была завышена.
Спалил автомобилей на 3,5 миллиона гривен: харьковский поджигатель предстанет перед судом
В суд направлен обвинительный акт относительно ранее судимого мужчины по факту умышленного повреждения имущества, повлекшее материальный ущерб в особо крупных размерах.
Харьковские пожарные спасли женщину, которая во время пожара застряла в лифте между этажами
В Индустриальном районе Харькова загорелась электрощитовая жилого дома.
Харьковская паралимпийская чемпионка раскритиковала областную и городскую власть
Марина Литовченко, которая стала чемпионкой летних Паралимпийских игр, раскритиковала власть области и города за унизительные подарки и дискриминацию.
На железнодорожном переезде под Харьковом поезд сбил 19-летнюю девушку
Трагедия произошла 19 октября на железнодорожном перегоне "Люботин — Новая Бавария" в поселке Песочин, где поезд сообщением "Львов — Бахмут" сбил девушку.
В Харькове задержали экс-полицейского, который торговал наркотиками
47-летний харьковчанин выращивал на своем дачном участке коноплю, а затем продавал готовую марихуану.
Полиция накрыла группу, которая массово продавала фейковые ПЦР-тесты
Десять фигурантов изготавливали и продавали тесты с отрицательным результатом на коронавирус, а также бумажные сертификаты о вакцинации. Ежемесячная прибыль злоумышленников достигал 4 миллиона гривен.
Нардеп призвал активизировать расследование дела по факту подделки подписи Кернеса
Правоохранительные органы должны активизировать досудебное расследование дела о возможной подделке подписи Геннадия Кернеса.
«Красная зона» не вводится, потому что у нас выборы. Это намеренный геноцид харьковчан, - волонтеры
Харьковские волонтеры, которые занимаются помощью заболевшим коронавирусной инфекцией, прокомментировали ситуацию с пандемией в регионе.
В Харьковской области будут судить директора, который заработал на фейковом ремонте школы
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и по факту выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов.
В пожаре под Харьковом погибла семья из трех человек
В полиции открыли расследование обстоятельств трагедии в поселке Червоное.
Терехов не сдержал обещание: «Фентези-парк» подорожал на 65 миллионов и обойдется харьковчанам в 142 миллиона гривен
Соответствующую закупку объявили в Управлении благоустройства горсовета.
Статистика заболеваемости COVID-19 по Харьковской области за 18 – 24 октября
Зарегистрировано случаев заболевания: 8196
Летальных случаев: 168
Случаев выздоровления: 4604