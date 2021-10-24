Предлагаем вашему вниманию дайджест главных новостей и событий, которые произошли в регионе за минувшую неделю.

Украинский аналитик обвинил харьковскую власть в манипуляции статистикой COVID-19

В сети показали, как выглядят клумбы Терехова за 10,6 миллиона

Строительную фирму подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере

Терехов не сдержал обещание: «Фентези-парк» подорожал на 65 миллионов и обойдется харьковчанам в 142 миллиона гривен

Статистика заболеваемости COVID-19 по Харьковской области за 18 – 24 октября

Об этом украинский системный аналитик Евгений Истребин написал на своей странице в соцсетях.Каждый установленный объект обошелся харьковскому бюджету в 304 тысячи гривен.Под Харьковом провели перезахоронение останков солдат и офицеров советской армии, защищавших населенные пункты Изюмского района и погибших на поле боя.Владельцы бизнеса заключили договор с районными властями на 6 миллионов гривен, однако стоимость работ была завышена.В суд направлен обвинительный акт относительно ранее судимого мужчины по факту умышленного повреждения имущества, повлекшее материальный ущерб в особо крупных размерах.В Индустриальном районе Харькова загорелась электрощитовая жилого дома.Марина Литовченко, которая стала чемпионкой летних Паралимпийских игр, раскритиковала власть области и города за унизительные подарки и дискриминацию.Трагедия произошла 19 октября на железнодорожном перегоне "Люботин — Новая Бавария" в поселке Песочин, где поезд сообщением "Львов — Бахмут" сбил девушку.47-летний харьковчанин выращивал на своем дачном участке коноплю, а затем продавал готовую марихуану.Десять фигурантов изготавливали и продавали тесты с отрицательным результатом на коронавирус, а также бумажные сертификаты о вакцинации. Ежемесячная прибыль злоумышленников достигал 4 миллиона гривен.Правоохранительные органы должны активизировать досудебное расследование дела о возможной подделке подписи Геннадия Кернеса.Харьковские волонтеры, которые занимаются помощью заболевшим коронавирусной инфекцией, прокомментировали ситуацию с пандемией в регионе.Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и по факту выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов.В полиции открыли расследование обстоятельств трагедии в поселке Червоное.Соответствующую закупку объявили в Управлении благоустройства горсовета.Зарегистрировано случаев заболевания:Летальных случаев:Случаев выздоровления: