Авария произошла накануне ночью, в городе Изюм.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка, трагедия произошла 24 октября в Изюме, где 18-летний водитель легковушки "ВАЗ-21011" во время движения сбил пешехода, который шел по проезжей части в попутном с автомобилем направлении. От полученных в результате ДТП травм пенсионер погиб на месте.Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.Все обстоятельства и причину ДТП устанавливают следователи.