Об отключении сообщает КП "Харьковводоканал".

Шевченковский район: ул. Рымарская, 1, 3/5, ул. Клочковская, 101-а (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 50-б (п. №2) до 20:00 25.10.21 г.

ул. Рымарская, 1, 3/5, ул. Клочковская, 101-а (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 50-б (п. №2) до 20:00 25.10.21 г. Киевский район: ул. Старошишковская, 6 (п. №1, стояк), ул. Дружбы Народов, 233 (п. №6, стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №7, стояк) до 20:00 25.10.21 г.

ул. Старошишковская, 6 (п. №1, стояк), ул. Дружбы Народов, 233 (п. №6, стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №7, стояк) до 20:00 25.10.21 г. Московский район: ул. Академика Павлова, 162-ж (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 25.10.21 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 28, 28-а, 30, 32-б до 20:00 25.10.21 г.

ул. Академика Павлова, 162-ж (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 25.10.21 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 28, 28-а, 30, 32-б до 20:00 25.10.21 г. Немышлянский район: пер. Снегиревский, 9 (спаренный стояк), ул. Ферганская, 34 (п. №2, стояк), пр. Московский, 234 до 17:00 25.10.21 г.

пер. Снегиревский, 9 (спаренный стояк), ул. Ферганская, 34 (п. №2, стояк), пр. Московский, 234 до 17:00 25.10.21 г. Новобаварский район: ул. Пермская, 9 (п. №1, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк), ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк), ул. Власенко, 9 (п. №5, стояк) до 20:00 25.10.21 г.

ул. Пермская, 9 (п. №1, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк), ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк), ул. Власенко, 9 (п. №5, стояк) до 20:00 25.10.21 г. Слободской район: ул. Зерновая, 55-в (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 25.10.21 г.

ул. Зерновая, 55-в (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 25.10.21 г. Холодногорский район: ул. Старопрудная, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 25.10.21 г.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: