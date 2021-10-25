Регион остается одним из лидеров по количеству летальных случаев заболевания.

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, за минувшую неделю, 18 - 24 октября, в Харьковской области зарегистрировано 8196 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 168 летальных случаев и 4604 случаев выздоровления.Напомним, что за минувшие сутки Харьковская область вернулась в лидеры по количеству заболевших в стране.Всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 197116 случаев заболевания, 163094 человека выздоровел, 4542 - скончались.