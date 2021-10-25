В Министерстве здравоохранения Украины опубликовали показатели эпидемиологической опасности.

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, Харьковская область продолжает находиться в оранжевой зоне карантина с превышением эпидемиологических показателей по трем пунктам.В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости в 9,62 раза (722 случая на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения), а также уровень госпитализации (97,1 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 60). Кроме того, на грани допустимого находится показатель загруженности койко-мест в опорных больницах (64,8%, при максимально допустимых 65%)