Злоумышленник оскорблял медиков, пытался устроить драку и повредить автомобиль скорой помощи.

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи, происшествие произошло 24 октября во время госпитализации больного в Слобожанскую городскую больницу.

Мимо медучреждения проходил мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который начал комментировать и снимать работу медицинских работников, при этом нецензурно выражаясь и оскорбляя фельдшера.

«На замечания и просьбы прекратить, мужчина начал еще агрессивнее вести себя и бросаться с «кулаками» на медицинского работника. От удара хулигана фельдшера защитил водитель скорой. На глазах персонала лечебного учреждения и прохожих мужчина пытался также ударить и повредить автомобиль бригады и медицинское оборудование», - рассказали медики.

Сообщается, что информация о хулиганских действиях будет передана в правоохранительные органы.


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