Злоумышленник оскорблял медиков, пытался устроить драку и повредить автомобиль скорой помощи.

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи, происшествие произошло 24 октября во время госпитализации больного в Слобожанскую городскую больницу.Мимо медучреждения проходил мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который начал комментировать и снимать работу медицинских работников, при этом нецензурно выражаясь и оскорбляя фельдшера.«На замечания и просьбы прекратить, мужчина начал еще агрессивнее вести себя и бросаться с «кулаками» на медицинского работника. От удара хулигана фельдшера защитил водитель скорой. На глазах персонала лечебного учреждения и прохожих мужчина пытался также ударить и повредить автомобиль бригады и медицинское оборудование», - рассказали медики.Сообщается, что информация о хулиганских действиях будет передана в правоохранительные органы.