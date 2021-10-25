Промышленность Харьковской области за год упала на 6%

Согласно данным, опубликованным Государственной службой статистики Украины, Харьковская область оказалась в списке худших регионов с наибольшим падением индекса промышленной продукции за год. С сентября 2020 года по сентябрь 2021 промышленность региона показала падение на 6%, что является седьмым наихудшим показателем после Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Донецкой и Луганской областей.В то же время, восемь регионов страны демонстрируют положительную динамику развития промышленности.