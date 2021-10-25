Пожар произошел на территории частного дома в поселке Осиново.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 24 октября в 15:48 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории частного домовладения в селе Осиново Купянского района.К месту пожара немедленно было направлено дежурное отделение 44-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию спасателей к месту вызова горела летняя кухня на площади 30 кв.м.Благодаря оперативным действиям спасателей в 16:01 удалось локализовать пожар, а в 16:47 возгорание полностью ликвидировали.Причины пожара устанавливаются.