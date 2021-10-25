Ранее регион был шестым в Украине по темпам проведения вакцинации.

Согласно данным издания "Слово и Дело", по состоянию на 25 октября в Харьковской области как минимум первую дозу вакцины получили 24,2% жителей региона, что является восьмым показателем по Украине. Ранее область занимала шестую позицию по темпам вакцинации.Напомним, что Харьковская область снова оказалась лидером по количеству заболевших. За минувшие сутки медики лабораторно подтвердили 1687 случаев коронавирусной инфекции, 942 человека выздоровели, 34 - скончались.Всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 197116 случаев заболевания, 163094 человека выздоровел, 4542 - скончались.