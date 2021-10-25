Ракитянская 14 лет возглавляла одну из самых главных библиотек Харькова.

24 октября умерла директор Харьковской государственной научной библиотеки им. В. Г. Короленко Валентина Ракитянская. Об этом сообщили в Харьковском областном совете."Все, кому посчастливилось работать, общаться с Валентиной Дмитриевной, запомнят ее как открытого, искреннего и светлого человека, настоящего профессионала, всей душой отданного своему делу. Валентина Дмитриевна сделала неоценимый вклад в развитие библиотечного дела в Украине, сохранение и приумножение культурного наследия", — сообщили в областном совете.