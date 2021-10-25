В ближайшие дни погодные условия в Харькове и области будут формироваться под влиянием мощного антициклона Quedlinburgia, который придет в регион из Центральной Европы. По данным синоптиков, осадков не ожидается, но температура воздуха несколько снизится.

В частности, в понедельник, 25 октября, - переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области днем - плюс 5-10 градусов выше нуля, в городе будет еще холоднее - 6-8 градусов тепла.Во вторник, 26 октября, - небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 3 - 8 градусов мороза, днем - плюс 6 - 11 градусов.В последующие дни немного потеплеет. В среду, 27 октября, - небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью - до 5 градусов мороза, днем - 8-13 выше нуля.В четверг, 28 октября, - переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Ночью ожидается минус 1 - плюс 4 градуса, днем - до 13 тепла.В пятницу, 29 октября, - переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью - плюс 2 - 7 градусов, днем воздух прогреется до 15 градусов.Для справки. Норма среднемесячной температуры октября для Харьковской области составляет 8.2 градуса. Фактическая температура месяца по данным наблюдений - 8.9 градуса.Норма суммы осадков в октябре - 44 мм. Выпало осадков - 8 мм, что составляет 17% нормы.Самая низкая температура воздуха (-1.3°) была зафиксирована 20 октября, самая высокая температура воздуха (19.1°) - 22 октября.