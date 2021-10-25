По станции Изюм изменяется движение электропоездов.Об этом "Обріям Ізюмщини" сообщил начальник станции Андрей Гадячский.
Так, с 1 ноября 2021 года меняется расписание движения по станции Изюм следующих электропоездов:
• электропоезд №6407 Харьков-Пассажирский - Изюм становится сообщением Харьков-Пассажирский - Святогорск, время отправления из Харькова - 1.55, время прибытия в Изюм - в 5.12, в Святогорск - в 5.47,
• электропоезд №6418 Изюм - Харьков-Левада становится сообщениеи Святогорск - Харьков-Левада, время отправления из Святогорска в 6.23, время прибытия в Изюм в в 6.58-7.00, время прибытия на вокзал Харьков-Левада в 10.37.