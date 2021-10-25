С наступлением холодов многие, слушая прогнозы синоптиков, впадают в панику. Что натянуть на себя – две пары колготок или пять свитеров? Паника отменяется, если вспомнить о термобелье. Какое же выбрать, чтобы не замерзнуть, но и не запариться зимой – тонкое или толстое, а, может быть, среднее?

Термобелье – это первый базовый слой одежды, который помогает регулировать температуру, промокая и отводя пот с кожи в промежуточные и внешние слои, чтобы тело оставалось сухим. Сухая кожа обеспечивает сохранение тепла. Таким образом регулируется теплообмен, что предупреждает как переохлаждение, так и перегрев. Оставаясь сухим и поддерживая теплообмен, можно наслаждаться отдыхом на свежем воздухе даже в холодные, ветреные, промозглые и сырые осенние дни. Удобно сидящее, анатомически скроенное термобелье обеспечивает свободу движений при любых занятиях спортом.Вот это и есть та самая «вторая кожа», от которой пошла терминология термобелья. Из всех трех типов оно облегает тело плотнее всего, очень хорошо промокает и отводит влагу, сохраняя кожу сухой. Используется при любых нагрузках в теплые и жаркие дни или при нагрузках с высокой интенсивностью в более холодные.Может быть более свободным или плотно облегающим. Подходит для холодных дней с умеренно интенсивной активностью, когда вы часть времени двигаетесь, а остальное время сидите или стоите. Также оно предназначено для высокоинтенсивных нагрузок при очень низкой температуре воздуха. Его можно комбинировать с легкой верхней одеждой и дополнительным утепляющим слоем в виде джемпера или толстовки. Термобелье средней толщины предпочтительнее для активного отдыха и спорта поздней осенью и зимой. Подходит также для пеших прогулок и бега при низкой температуре, для катания на беговых лыжах и прочих видов outdoor.Это термобелье из флисовых тканей. Его стоит выбирать для очень холодной погоды. Чаще всего используется зимой или в условиях высокогорья и обычно надевается поверх более тонкого, так как в первую очередь предназначено не для сохранения кожи сухой, а для дополнительной теплоизоляции. Подходит для любого вида деятельности, но больше для альпинизма, походов и экспедиций, рыбалки поздней осенью и зимой, катания на квадроциклах, снегоходах, горных лыжах и сноуборде.Из зон с различной степенью плотности материала – в последнее время такое термобелье стало особо популярным. Более тонкие зоны предназначены для эффективного отвода влаги (испарения пота) в тех местах, где она сильнее всего выделяется, например, в области спины, диафрагмы и подмышек, а также для улучшения подвижности суставов, сохранения свободы их движения – под коленями, в локтевом сгибе. Плотные зоны служат для компрессии, стимулируя кровообращение и поддерживая мышцы в тонусе, а также для дополнительного утепления зон, там, где это необходимо: например - коленей, что немаловажно при езде на велосипеде или катании на горных лыжах, когда встречный поток ветра сильно охлаждает коленные суставы.