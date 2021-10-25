В Харькове – 870 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 25 октября в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 992 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 197 116 случаев заболевания COVID-19, 29 480 человек находятся под медицинским наблюдением, 163 094 пациента выздоровели, 4 542 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 25 октября в Украине зафиксировано 14 634 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 2 784 039 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 64 202 человека умерли, 2 380 374 - выздоровели.