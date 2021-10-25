Европейская комиссия в понедельник, 25 октября, сообщила о предоставлении Украине транша макрофинансовой помощи в 600 миллионов евро.

"Еврокомиссия от имени ЕС сегодня выделила Украине €600 млн макрофинансовой помощи. Это второй и последний транш в рамках текущей программы для Украины после первой выплаты €600 млн в декабре 2020 года. Благодаря этой выплате непогашенная сумма кредитов Украине в рамках ее многочисленных программ макрофинансовой помощи достигает 4,4 миллиарда евро", - говорится в заявлении."Украина приложила значительные усилия для выполнения условий программы, а также добилась удовлетворительного прогресса с Международным валютным фондом", - прокомментировал выделение транша вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис."Оказывая сильную политическую поддержку, мы усиливаем интеграцию Украины с Европейским Союзом", - добавил он.