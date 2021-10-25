В части Киевского района сегодня, 25 октября, будет отключено отопление и горячая вода.

Как сообщили в "Харьковских теплосетях", это связано с устранением дефекта в котельной "Хартрон" на улице Проскуры, 1.Горячее водоснабжение и отопление будут отсутствовать в 106 жилых домах, 7 школах и 2 медучреждениях, расположенных на участке, ограниченном:• ул. Астрономической,• ул. Жуковского,• ул. Проскуры,• ул. Продольной,• ул. Шишковской,• ул. Старошишковской,• пер. 1-й Лесопарковый,• пер. 2-й Лесопарковый.Возобновят подачу горячего водоснабжения сегодня, 25 октября, до 20:00.