В части Киевского района сегодня, 25 октября, будет отключено отопление и горячая вода.

Как сообщили в "Харьковских теплосетях", это связано с устранением дефекта в котельной "Хартрон" на улице Проскуры, 1.

Горячее водоснабжение и отопление будут отсутствовать в 106 жилых домах, 7 школах и 2 медучреждениях, расположенных на участке, ограниченном:

•    ул. Астрономической,
•    ул. Жуковского,
•    ул. Проскуры,
•    ул. Продольной,
•    ул. Шишковской,
•    ул. Старошишковской,
•    пер. 1-й Лесопарковый,
•    пер. 2-й Лесопарковый.

Возобновят подачу горячего водоснабжения сегодня, 25 октября, до 20:00.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

В Харькове скончался известный ученый (фото)

События