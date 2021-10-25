С начала пандемии наша организация ушла на удаленный метод работы, и в офис мы больше не вернулись. За год я поправилась на 12 килограммов и стала чувствовать себя гораздо хуже – уже тяжело подниматься по ступенькам без лифта. Думаю, я не одна такая. Куда мы катимся? Ольга П.

То, что из-за коронавируса многие люди прилипли к дивану, беспокоит не только обычных граждан. Всемирная организация здравоохранения дает тревожный прогноз по смертности из-за слабой физической активности людей. Эксперты ВОЗ заявляют, что людям нужно стать более активными. Ежегодно во всем мире можно избежать до пяти миллионов смертей, если люди будут бегать, ходить и просто хоть как-то двигаться, сообщает Associated Press со ссылкой на обновленную версию инструкции ВОЗ в сфере физического здоровья.В документе говорится, что 25% взрослых и 80% подростков не получают достаточной физической активности, и эта ситуация осложняется из-за Covid-19.Эксперты ВОЗ рекомендуют как минимум два с половиной часа средней или высокой физической активности для взрослых в неделю и по часу в день – для детей и подростков.Регулярная физическая активность важна для предотвращения сердечных приступов, диабета и рака; она также помогает от депрессии и тревожности, улучшает работу мозга.