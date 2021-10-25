Харьковчанка Анна Гладкая уехала в Одессу на стажировку и бесследно исчезла.

Как сообщили волонтеры общественной организации "На выручку! Лучшие люди Одессы", 35-летняя харьковчанка приехала в Одессу еще 3 октября.По данным волонтеров, харьковчанку отправили в Одессу на стажировку сотрудники неизвестной харьковской фирмы. С 8 октября Анна перестала выходить на связь. В последний раз женщину видели 9 октября на улице Малая Арнаутская.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анны Гладкой, просят сообщить по телефонуили