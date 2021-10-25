Ушел из жизни 21 октября известный выдающийся географ-общественник, геолог, заслуженный профессор Каразинского университета Константин Немец.Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Константин Немец 18 лет он возглавлял геолого-географический факультет, работал на кафедрах гидрогеологии и социально-экономической географии и регионоведения. Был одним из основателей харьковской школы общественной географии, ведущим исследователем Украины. Его научным достоянием является разработка теории общественной географии, новейших методов многомерного анализа, ведущих общественно-географических методик и научных концепций.
Под научным руководством Константина Немца защищено 11 кандидатских и одна докторская диссертация. В активе ученого — свыше 200 научных публикаций.
"Константин Аркадьевич имел безоговорочный авторитет и уважение среди коллег, отличался твердой жизненной позицией, в трудовой и научной деятельности опирался на ценности Каразинского университета, был доброжелательным и порядочным человеком, чрезвычайно требовательным к себе и людям вокруг. Константин Немец запомнился коллегам приветливым и доброжелательным человеком, мудрым наставником, который охотно делился собственным богатым жизненным и профессиональным опытом. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - говорится в некрологе.