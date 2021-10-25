Кабмин внес целый ряд изменений в Правила дорожного движения. Новая редакция вступит в силу 1 ноября 2021 года.

Об этом сообщается на сайте ведомства.Документ, утвержденный правительством, состоит из 50 страниц.Изменения касаются всех аспектов ПДД. На дорогах появятся новые разметка и дорожные знаки, изменятся правила остановки и стоянки, появятся диагональные пешеходные переходы, а также общие дороги для автомобилей и велосипедистов. Расширена классификация государственных дорог – теперь кроме трех общепринятых типов (международные, национальные и региональные) вводится четвертый – территориальные.Большое количество изменений касается велосипедистов. В частности, появились определения «велосипедной дорожки», «велосипедной полосы» и «велосипедного переезда». Регламентируется порядок переезда проезжей части велосипедистами. Появилось много новых дорожных знаков, которые облегчат жизнь велосипедистов и пешеходов.С одной стороны, понятно желание Минифраструктуры и Кабмина приблизить ПДД к европейским стандартам и минимизировать аварийность, которая особо не падает. Но огорчает, что очередной раз изменения внесены без публичного обсуждения, которое помогло бы уже на ранней стадии выявить правовые коллизии и уточнить спорные моменты.